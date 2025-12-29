Мегафайт не відбудеться: Ф’юрі — Джошуа скасовано
Ей Джей бере паузу після трагедії
близько 1 години тому
Едді Хірн, керівник Matchroom Boxing і промоутер колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO), підтвердив скасування потенційного бою між його клієнтом і Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 KO).
За словами Хірна, Ентоні Джошуа необхідний час, аби повністю відновитися після отриманих травм, а також оговтатися від важкої особистої втрати — загибелі близьких друзів та тренерів.
Промоутер наголосив, що наразі всі переговори щодо поєдинку з Тайсоном Ф’юрі поставлені на паузу, а пріоритетом для команди Джошуа є здоров’я боксера та його психологічний стан.
