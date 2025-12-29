Денис Сєдашов

Едді Хірн, керівник Matchroom Boxing і промоутер колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO), підтвердив скасування потенційного бою між його клієнтом і Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 KO).

За словами Хірна, Ентоні Джошуа необхідний час, аби повністю відновитися після отриманих травм, а також оговтатися від важкої особистої втрати — загибелі близьких друзів та тренерів.

BREAKING NEWS 🚨



Eddie Hearn confirms that Tyson Fury vs Anthony Joshua is OFF!



"Anthony must be allowed time to recover from his injuries and grieve after losing his best friend and trainer." pic.twitter.com/2rCsdAhLp5 — Rueben Carter (@realruebenking) December 29, 2025

Промоутер наголосив, що наразі всі переговори щодо поєдинку з Тайсоном Ф’юрі поставлені на паузу, а пріоритетом для команди Джошуа є здоров’я боксера та його психологічний стан.

