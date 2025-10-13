Хірн назвав ключ до перемоги над Канело
Функціонера заявив, що незручність стилю впливає на вибір суперників
39 хвилин тому
Глава Matchroom Boxing Едді Хірн висловився в інтерв’ю WBN розповів, які суперники створюють відчутні проблеми для Сауля Альвареса (63-3-2, 39 KO):
Мабуть, рік тому я розмовляв з Канело Альваресом про Теренса Кроуфорда, і Канело сказав: «Навіщо мені битися з Теренсом Кроуфордом?» Він ненавидить такий стиль. Коли він бився з Чарло, він був дуже розчарований, що Чарло тільки й робив, що рухався.
Ось чому він зрештою бився з Мунгією та Берлангою – тому що вони хлопці, які стоять прямо перед ним. Це йому пасує. Але будь-хто рухливий стає проблемою. Коли він був молодшим і свіжішим, він міг її відрізати. Але тепер ви бачите, як такі хлопці, як Бівол і Кроуфорд, перемагають його завдяки цій рухливості.
Про наступний поєдинок Канело:
Найбільшим грошовим боєм для нього є реванш з Кроуфордом.
Нагадаємо, що Альварес отримав травму не у поєдинку з Теренсом Кроуфордом.
