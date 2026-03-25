Хірн поділився подробицями підготовки Джошуа разом із командою Усика
Промоутер впевнений, що це буде потужне поверення британця у ринг
39 хвилин тому
Голова промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн поділився враженнями від відвідування тренувального табору Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO). Британець наразі готується до свого повернення у ринг під керівництвом команди Олександра Усика (24-0, 15 КО).
Неймовірні кілька днів у таборі з Джошуа та командою Олександра Усика. Ніколи не бачив, щоб Джошуа працював так наполегливо та з такою концентрацією. Дорога довга, але не сумнівайтеся — його повернення стане однією з найвражаючих і найпотужніших історій в історії спорту. Не можу бути більш гордим за нього.
Олександр Усик двічі перемагав Ентоні Джошуа одноголосним та роздільним рішеннями суддів у 2021 та 2022 роках.
«Слова були зайвими»: Усик розповів, як Джошуа відвідав меморіал полеглим захисникам України.
