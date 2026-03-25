Володимир Кириченко

Британський ветеран надважкого дивізіону Ділліан Вайт (31-4, 21 КО) для iFL TV поділився думками про дружбу володаря титулів WBA, WBC та IBF Олександра Усика (24-0, 15 КО) і британського ексчемпіона світу Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO).

Приємно бачити, що Ей Джей та Усик зараз в Україні.

«Це такі дивні стосунки, чувак. Це божевілля».

Чому це дивно?

«Тому що це божевілля, брате. Я хочу з ним битись, але не знаю. Це божевілля. Для мене це божевілля. Мабуть, це типу: «Якщо не можеш перемогти, то приєднайся до нього».

Але Ей Джей занадто сильно змінює все. Ей Джей як непостійна жінка, брате. Він як жінка на одну ніч, яка постійно в пошуках. Цей хлопець ніколи не буває щасливим, але завжди щось шукає. Він ніколи не заспокоюється.

Він завжди каже: «Так, я знайшов свій дім, все добре. Це те, що мені потрібно». А потім це зникає. Думаю, що в Ей Джея є якісь особисті проблеми, йому потрібно розібратись в собі, бо він постійно когось звинувачує. Я думаю, що найкращий тренер, який у нього був, це Роберт Маккрекен. Моя особиста думка.

Мабуть, найдосвідченіший тренер з боксу, мабуть, найскромніша людина, яку він зустрічав у боксі. Думаю, що особисто я теж. Але я не знаю всіх тонкощів, чому він пішов і чому не залишився. Я не знаю. Але це божевілля. Просто здається, що він в пошуках».

Гаразд. Отже, якщо ти не задоволений своєю ситуацією або не на 100% задоволений тим, де знаходишся, то що поганого в тому, щоб шукати причину та поставити собі кілька питань?

«У цьому немає нічого поганого. Він може робити, що хоче, але він просто поводиться як повія, продаючи себе то тут, то там. Він забагато шукає».

