Володар титулів WBA, WBC, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) зробив гучну заяву щодо кар'єри свого колишнього суперника та нинішнього партнера по тренуваннях Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO). Слова наводить YouTube-канал Daily Mail Boxing.

Українець висловив упевненість, що британський боксер зуміє повернути собі лідерство у дивізіоні та зібрати всі пояси вже за півтора року.

Бог дає мені випробування і Ей Джею. Але якщо ми пройдемо це випробування, він скаже: «Добре, ти готовий, переходиш на наступний рівень». Наша історія з Ей Джеєм — це був божий план: «Добре, бій у 2021 році між Усиком і Джошуа, реванш у 2022 році, а потім Ентоні та Усик тренуються разом. І 2027 рік – Ентоні абсолютний чемпіон. Хороша ідея. З допомогою Усика». Не думаю, а знаю [що Джошуа стане абсолютним чемпіоном]. Так, це можливо. Ей Джей, можливо, ти станеш абсолютним чемпіоном.

У 2027 році Ей Джей стане абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі. Мені часто говорили: «Усику, ти маленький, це неможливо. Бла-бла-бла». А я відповідав: «Побачимо». Молюся і не прошу. Тому кажу собі: «Я буду працювати, якщо це можливо, зроблю це». Але думаю, що це ймовірно.