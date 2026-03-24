Усик: «У 2027 році Джошуа стане абсолютним чемпіоном світу»
Українець впевнений у Ей Джеї
близько 1 години тому
Володар титулів WBA, WBC, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) зробив гучну заяву щодо кар'єри свого колишнього суперника та нинішнього партнера по тренуваннях Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO). Слова наводить YouTube-канал Daily Mail Boxing.
Українець висловив упевненість, що британський боксер зуміє повернути собі лідерство у дивізіоні та зібрати всі пояси вже за півтора року.
Бог дає мені випробування і Ей Джею. Але якщо ми пройдемо це випробування, він скаже: «Добре, ти готовий, переходиш на наступний рівень». Наша історія з Ей Джеєм — це був божий план: «Добре, бій у 2021 році між Усиком і Джошуа, реванш у 2022 році, а потім Ентоні та Усик тренуються разом. І 2027 рік – Ентоні абсолютний чемпіон. Хороша ідея. З допомогою Усика». Не думаю, а знаю [що Джошуа стане абсолютним чемпіоном]. Так, це можливо. Ей Джей, можливо, ти станеш абсолютним чемпіоном.
У 2027 році Ей Джей стане абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі. Мені часто говорили: «Усику, ти маленький, це неможливо. Бла-бла-бла». А я відповідав: «Побачимо». Молюся і не прошу. Тому кажу собі: «Я буду працювати, якщо це можливо, зроблю це». Але думаю, що це ймовірно.
Нагадаємо, Олександр Усик двічі перемагав Ентоні Джошуа одноголосним та роздільним рішеннями суддів у 2021 та 2022 роках.
«Слова були зайвими»: Усик розповів, як Джошуа відвідав меморіал полеглим захисникам України.
