Промоутер Джейка Пола – про бій з Джошуа: «Цей поєдинок має грандіозний потенціал»
Накіса Бідаріан повідомив, що веде переговори з Matchroom
близько 2 годин тому
Команда відомого блогера та боксера Джейка Пола (12-1, 7 KO) офіційно підтвердила, що веде переговори про потенційний бій проти колишнього чемпіона світу у хевівейті Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO).
Промоутерs Накіса Бідаріан в інтерв’ю Sky Sports заявив, що таке протистояння цілком реальне:
Цей поєдинок цілком може відбутися. Ми розглядаємо його як дуель Джейка проти Джошуа — майже біблійний сюжет, який має грандіозний потенціал. За габаритами ми зможемо це.
Бідаріан також підтвердив, що активні переговори з промоутерською компанією Matchroom уже тривають.
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