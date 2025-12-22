Хірн — про майбутнє Джошуа: «Ми готові битися за титул у будь-який момент»
Голова Matchroom Boxing розповів, за яких умов британець погодиться на бій із Фабіо Вордлі та із Тайсоном Ф’юрі
близько 1 години тому
Голова промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн заявив, що Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) не виключає можливості проведення поєдинку проти чемпіона WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 KO), якщо така пропозиція з’явиться. Слова наводить Boxing Social.
Хотілося б мати такий бій, який підготує тебе до Тайсона Ф’юрі, але не такий, що може стати «шкіркою від банана». Та гадаю, кожен бій у надважкій вазі — це ризик послизнутися.
Фабіо Вордлі – це інший план. Титул чемпіона світу у надважкій вазі – більший пріоритет для Ей Джея, ніж Тайсон Ф’юрі. Ей Джей хотів би знову виграти титул чемпіона світу у надважкій вазі.
Слухай, якщо вони запропонують нам бій з Фабіо Вордлі, а потім бій з Тайсоном Ф’юрі, Ей Джей, я думаю, не матиме абсолютно жодних проблем взяти це якнайшвидше.
Але тут, очевидно, масштаб бою з Ф’юрі — це те, що цікавить людей, цікавить Його Високоповажність. Я не вірю, що Його Високоповажність прийде і запропонує нам бій з Вордлі. Якщо так, і ми могли б битися за чемпіонство світу у надважкій вазі — безумовно.
