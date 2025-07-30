Колишній тренер Девіда Хея Адам Бут поділився своїм баченням реваншу Олександра Усика (24-0, 15 KO) та Даніеля Дюбуа (22-3, 21 KO). Слова наставника наводить vringe.com:

Усик показав ще одну грань, яку він не показував раніше. Я вважаю, він знав, що Даніель буде набагато агресивнішим і тому вирішив зустріти його вогнем. І він так і зробив – він завдав ударів, він був агресивнішим, ніж він був раніше. Ви могли це бачити. Він знав, що Даніель буде агресивним, і так він і вчинив. Він зустрів його тим же, щоб заслужити повагу.

Через те, що Усик має цей прекрасний латеральний стиль пересування, де він постійно вислизав праворуч, – ти ніколи не зловиш його прямим ударом. Тобі потрібно бути здатним використовувати хуки, щоб зупинити когось дрифтуючого в цьому напрямку. А Даніель цього не зробив. Він просто продовжував переслідувати його прямими ударами і зробив усе відносно зручно для Усика, щоб той використовував свою увертливість.

Що було вражаюче – це як Усик, будучи за природою дрібнішим і в 38 років, довів, що він має ще одну грань у його грі, яку він може використати, якщо це необхідно. І це просто те, що робить його найбільшим в історії.