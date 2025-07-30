Колишній чемпіон світу Тоні Белью висловився про реванш Олександра Усика (24-0, 15 KO) та Даніеля Дюбуа (22-3, 21 KO). Британця цитує vringe.com:

Я не думаю, що у Дюбуа реально було щось вагоме. Він ніколи не мав стилю, хоч чогось, щоб протистояти комусь подібному Олександру Усику. Коли майстер боксер виходить у ринг з таким бійцем, як Даніель Дюбуа, у Даніеля немає нічого крім, шансу панчера. І про це я говорив перед боєм. Це єдина надія, яку я йому давав, і я сказав, що це швидко випарується за 4 раунди. То був його шанс панчера.

Даніель Дюбуа – дуже небезпечний боєць, він бик на рівній трасі. Я бачив це багато разів. Коли він доносить свої удари і коли він має якийсь успіх, то він завжди буде в бою, і він завжди продовжуватиме. Але коли бій йде не за його сценарієм, коли він відчуває, що його удари не дістають до цілі, і коли йому стає справді важко – то з ним покінчено. Тут немає іншого способу пояснити це. Це моя думка, і я її не зміню.