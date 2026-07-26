«Хочу його прикінчити»: Джошуа заявив про намір нокаутувати Ф’юрі у першому раунді
Ей Джей поділився агресивним планом на потенційний бій проти Циганьского короля
близько 2 годин томуПідписатися в
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) висловився щодо потенційного поєдинку проти співвітчизника Тайсона Ф’юрі (36-2-1, 25 КО). Слова наводить ESPN.
Британський боксер зазначив, що після перемоги над Крістіаном Пренгою (20-2, 20 КО) прагне діяти в рингу ще агресивніше та завершити бій з Ф’юрі достроково на початку зустрічі:
Я почну швидко, нанесу вибухові удари… І, чесно кажучи, я хочу спробувати його прикінчити.
Я хочу битися. Я хочу перемогти, і я багато чому навчився завдяки бою з Пренгою. Я можу зробити це набагато раніше, мені не потрібно чекати на другий раунд. Я можу зробити це вже в першому раунді, і я думаю, що зроблю так у своєму наступному бою.
Менеджер Ф'юрі: «Бій проти Джошуа відбудеться, я впевнений на 1 мільйон відсотків».