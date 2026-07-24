Джошуа виявився легшим за Пренгу на зважуванні перед боєм в Ер-Ріяді
Бій відбудеться 25 липня
близько 1 години томуПідписатися в
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) та албанець Крістіан Пренга (20-1, 20 КО) пройшли офіційну процедуру зважування напередодні очного поєдинку.
Британський боксер показав на вагах 113,85 кг, тоді як його суперник виявився значно важчим — 118,57 кг.
Результати зважування:
Ентоні Джошуа — 113,85 кг
Крістіан Пренга — 118,57 кг
Поєдинок відбудеться 25 липня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).
Нагадаємо, востаннє Джошуа виходив на ринг у грудні 2025 року, коли нокаутував Джейка Пола.
Хижняк виявився легшим за Патрача на церемонії зважуванні перед боєм.
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