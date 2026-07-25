Спенсер Браун, менеджер колишнього чемпіона світу у надважкому дивізіоні британець Тайсона Фʼюрі (35-2-1, 24 КО), заявив, що поєдинок його клієнта проти ексчемпіона світу у хевівейті Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) відбудеться у заплановані строки.

«Я сподіваюся, що наступного тижня буде якесь оголошення. Сподіваюся на це. І я впевнений, що ви побачите, що в найближчі кілька тижнів багато чого станеться.

Ви говорите з великою впевненістю про цей бій. Тайсон протягом усього цього тижня, протягом різних інтерв’ю не звучав так впевнено. Навіть коли я брав у нього інтерв’ю на рингу, він сказав, що сумнівається щодо бою з Ентоні Джошуа.

Джошуа буде там, Ф’юрі буде там. Бій відбудеться. Він буде великим, він буде всім, чого ми хочемо».

Тож, на вашу думку, 40-й бій у кар’єрі Тайсона Ф’юрі буде проти, нарешті, Ентоні Джошуа?

«Туркі ніколи мене не підводив. Я не думаю, що він коли-небудь говорив щось, що не збулося б. Тож треба триматися поряд з такою людиною. І я так думаю після розмови з Едді Хірном, з Френком Ворреном, з Джорджем Ворреном, з усіма, хто причетний до цього. І я думаю, що нам потрібно залучити певних людей. Вони будуть залучені. Вони ще не залучені, але будуть. Це буде справжній хаос із зірок та промоутерів. І Бог знає що ще. І цей бій відбудеться, я впевнений на 1 мільйон відсотків».