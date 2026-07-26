Денис Сєдашов

Українська тенісистка Дар'я Снігур (WTA 54) зупинилася за крок від дебютного титулу на турнірі серії WTA 250 у Празі (Чехія).

У вирішальному матчі 24-річна українка у двох сетах поступилася австрійці Ліллі Таггер (WTA 74). Зустріч тривала 1 годину та 30 хвилин.

У стартовій партії Снігур лідирувала 5:2 з брейком, однак не змогла подати на сет і програла відрізок на тайбрейку. Друга партія пройшла під контролем австрійської тенісистки.

WTA 250 Прага. Хард. Фінал

Дар'я Снігур (Україна) — Ліллі Таггер (Австрія) — 6:7(3), 2:6

Попри поразку у своєму першому фіналі на рівні WTA-туру, за підсумками виступів у Чехії Дар'я Снігур вперше в кар'єрі підніметься до першої п'ятдесятки світового рейтингу.

Снігур вперше в кар'єрі зіграла у фіналі турніру WTA.