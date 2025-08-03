Холіфілд назвав найсильнішого панчера, з яким зустрічався у ринзі — це не Майк Тайсон
Колишній абсолютний чемпіон світу після удару подумав, що втратив зуби
10 хвилин тому
Легендарний боксер у надважкій вазі Евандер Холіфілд зізнався, що найсильніший удар у його кар'єрі наніс йому не Майк Тайсон, а інший великий чемпіон — Джордж Форман.
В інтерв’ю Dontaes Boxing Nation Холіфілд згадав момент з їхнього поєдинку:
Форман влучив у мене в 11-му раунді, і я, повернувшись у кут, запитав у команди: «Він що, вибив мені всі зуби?»
Холіфілд назвав кращого суперважковаговика в історії – це не Алі, і не Усик.