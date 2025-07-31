Денис Сєдашов

Легендарний ексчемпіон світу у надважкій вазі Майк Тайсон зізнався, що вважає Сонні Лістонa найстрашнішим боксером усіх часів.

Про це Залізний Майк розповів у подкасті The Big Podcast with Shaq, назвавши Лістонa «справжнім монстром» і людиною, якій не було рівних у жорсткості як у рингу, так і за його межами.

Послухайте, Сонні Лістон — найстрашніший боєць у світі. Він міг приїхати в будь-яке місто Сент-Луїс чи Чикаго і навіть поліція казала йому: «Тобі тут не місце». Він вибив чотирьох копів, поламав їм щелепи, відібрав зброю і бив їх тією ж палицею. Немає кращого бійця, ніж Сонні Лістон. Це був справжній звір. Майк Тайсон

Сонні Лістон володів титулом абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі з 1962 по 1964 рік, поки не зазнав поразки від Мухаммеда Алі.

Помер колишній тренер братів Кличків та Майка Тайсона.