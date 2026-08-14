Хргович назвав топ-5 боксерів хевівейту – чи залишив він Усика у своєму рейтингу?
Хорватський нокаутер зробив сміливу заяву
Філіп Хргович / Фото - Sky Sports
Хорватський боксер надважкого дивізіону Філіп Хргович (20-1, 15 КО) в інтерв’ю DAZN Boxing назвав топ-5 найкращих боксерів хевівейту сучасності.
«Олександр Усик – номер один, безумовно. Номер два – Дюбуа. Номер три – Агіт Кабаєл. Номер чотири – я. Номер п’ять – Тайсон Ф’юрі.
Я думаю, що можу перемогти їх усіх, але наразі це має бути правильний рейтинг, заснований на їхніх досягненнях».
Хргович 29 серпня проведе бій проти британця Мозеса Ітауми (14-0, 12 КО) в Лондоні.
Нагадаємо, на кону бою Ітаума – Хргович стоятиме пояс, який залишив Усик.