На кону бою Ітаума – Хргович стоятиме пояс, який залишив Усик
Поєдинок відбудеться у столиці Великої Британії
Ітаума та Хргович / Фото - ВВС
На кону поєдинку між британцем Мозесом Ітаумою (14-0, 12 КО) і хорватом Філіпом Хрговичем (20-1, 15 КО) стоятиме титул IBF у надважкій вазі.
Бій відбудеться 29 серпня на арені O2 Arena в Лондоні.
Раніше Міжнародна боксерська федерація (IBF) призначила бій Ітауми з обовʼязковим претендентом і першим номером рейтингу Френком Санчесом (26-1, 19 KO) за цей пояс.
Зазначимо, що титулом IBF володів Олександр Усик – українець звільнив його в червні, разом з поясами WBC та WBA.
Нагадаємо, Ітаума впевнений, що нокаутує Хрговича.