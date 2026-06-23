Британський проспект надважкого дивізіону Мозес Ітаума (14-0, 12 КО) для The Ring прокоментував майбутній поєдинок проти хорвата Філіпа Хрговича (20-1, 15 КО).

«Чи вважає він, що мій шлях буде легким, чи ні – в кінцевому підсумку це не дає мені жодних переваг. Він на 14 років старший за мене, але ми все одно в однаковій позиції. Він нічого про мене не знає, щоб таке коментувати.

У підсумку, позиція, в якій я перебуваю, мені не була подарована. Мені все одно довелося перемагати й долати труднощі. Навіть якщо він не буде мене поважати чи не буде поважати мій шлях, ми скоро це побачимо.

Це великий тест. Це мій найважчий бій. Хргович – не випадковий суперник. Я думаю, що краса боксу в тому, що він досяг дуже багато в цьому спорті. Він перемагав багатьох відомих бійців не лише в британському боксі, а й у боксі загалом, і має бронзову олімпійську медаль».