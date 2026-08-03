«Поставив би на це будинок»: Ітаума впевнений, що нокаутує Хрговича
Бій відбудеться 29 серпня
Перспективний британський боксер надважкої ваги Мозес Ітаума (14-0, 12 KO) висловив готовність достроково перемогти бронзового призера Олімпіади Філіпа Хрговича (20-1, 15 KO).
В ефірі DAZN британський хевівейтер заявив, що переконаний у своєму успіху за умови чіткого дотримання тактичного плану:
Якщо я вийду і дотримуватимусь свого плану на бій, то, звісно, зможу його нокаутувати. Якби треба було поставити на це свій будинок, я б поставив. Але у таких ситуаціях ніколи не знаєш напевно, що трапиться, правда?
Поєдинок Ітаума — Хргович відбудеться 29 серпня на арені O2 в Лондоні.
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