Хргович та Аделеє провели битву поглядів перед боєм на шоу в Ер-Ріяді
Нокаутери хевівейту визначать кращого 16 серпня
близько 1 години тому
Хргович та Аделеє / Фото - ESPN
Хорватський боксер надважкого дивізіону Філіп Хргович (18-1, 14 КО) та британець Девід Аделеє (14-1, 13 KO) провели дуель поглядів.
Нагадаємо, що бій Хргович – Аделеє відбудеться 16 серпня в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді на шоу Ітаума – Вайт.
Раніше Хргович висловив упевненість у своїй перемозі, назвавши рішення Аделеє вийти проти нього помилковим.
Поділитись