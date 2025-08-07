Хорватський боксер надважкого дивізіону Філіп Хргович (18-1, 14 КО) для The Ring поділився думками про майбутній поєдинок між британськими боксерами хевівейта Мозесом Ітаумою (12-0, 10 KO) та Ділліаном Вайтом (31-3, 21 КО).

«Ділліан Вайт давно не виходив у ринг, і я не знаю, в якій формі він буде, але він завжди жорсткий суперник.

Він сміливий і великий, міцний хлопець. Мозес набагато швидший і технічніший боєць, але я думаю, що Ділліан дасть йому серйозний тест.

Чи може він виграти? Чому б і ні? Я думаю, якщо він витримає перші кілька раундів і не пропустить чистий удар, то зможе загнати його у глибоку воду.

У нього набагато більше досвіду, він багато чого пройшов у своїй кар’єрі. Але питання в тому, в якій формі він буде? Якщо вийде в чудовій формі, як був у деяких попередніх боях, він може виграти. Чому б і ні?

Чи знаємо ми, що Мозес справжній боєць, якщо за всю свою кар’єру ще не отримував сильного удару? Подивимось, з якого він матеріалу зроблений.

І першим тестом для нього стане Вайт. Ми знаємо, що той може влучити, тож саме в цьому бою ми дізнаємось більше про Ітауму.

Але йому лише 20. Навіть якщо він програє цей бій, він ще довго буде в боксі, тож я впевнений, що в майбутньому точно зустрінуся з ним у ринзі».