Хргович в очному поєдинку пригрозив Ітаумі вбивством
Хорватський боксер прагне розібратися з Дюбуа
Філіп Хргович / Фото - Sky Sports
Хорватський суперважковаговик Філіп Хргович (20-1, 15 КО) побудував амбітні плани на майбутнє.
29 серпня Хргович буде боксувати за вакантний титул чемпіона світу за версією IBF з британським претендентом Мозесом Ітаумою (14-0, 12 КО). Незважаючи на статус аутсайдера, Філіп вірить, що зможе здобути перемогу достроково.
Після цього Хргович розраховує взяти реванш у чемпіона світу за версією WBO Даніеля Дюбуа (22-3, 21 KO), якому він достроково поступився у червні 2024 року. Цитує Філіпа boxingnewsonline.net.
«Я достроково переможу Мозеса і покладу край його галасу. Потім я битимуся за титул із Дюбуа і переможу його».
Нагадаємо, Ітаума впевнений, що нокаутує Хрговича.