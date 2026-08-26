Голова промоутерської компанії Queensberry Promotions Френк Воррен поділився думками щодо майбутнього поєдинку між суперважковаговиками Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) та Тайсоном Ф’юрі (36-2-1, 25 КО).

Промоутер припустив, що мегафайт може відбутися у Сполучених Штатах Америки. Слова наводить Sky Sports.

Я знаю, що у Matchroom та Ей Джея виникли певні проблеми з контрактами, але, гадаю, врешті вони все владнають. Сам Тайсон, тим часом, полетів до США. Зараз він у Маямі, де вже готується до бою.

Вони обоє хотіли б провести цей бій на Вемблі, але тепер це від них не залежить. Хоча ні, це не зовсім так – вони можуть відмовитися битися, але тоді ми просто не отримаємо поєдинок, який усі хочемо побачити.

З огляду на те, про які гроші йдеться, боюся, що поєдинок все-таки проведуть в Америці.

Згадайте, раніше були два величезні американські герої – Мухаммед Алі та Джордж Форман. Два американські боксери, бій яких хотіла побачити вся Америка. Його хотіли провести і в Лас-Вегасі, і в Медісон Сквер Гарден у Нью-Йорку, але зрештою він відбувся в Заїрі.

Тоді всі думали: «Що взагалі відбувається?» А в підсумку це стало не просто культовим боєм, а одним із культових моментів в історії спорту.

Алі також провів «Трилер в Манілі» проти Джо Фрейзера, а Джо Багнер бився з Алі в Куала-Лумпурі. Тож у цьому немає нічого незвичайного.

Чи хотів би я побачити цей бій на Вемблі? Чи хотіли б цього всі вболівальники? Звичайно. Але зараз усе залежить від іншого мовника, який хоче провести бій в Америці.