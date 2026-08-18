«Бій, на який ви всі чекали»: Фʼюрі анонсував гучну заяву про свій наступний поєдинок
Циганський король заявив, що скоро оголосить про поєдинок
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Фʼюрі (36-2-1, 25 КО) в Instagram заявив, що незабаром оприлюднить офіційну інформацію стосовно свого наступного виходу в ринг.
Британський боксер записав звернення до вболівальників під час тренування, анонсувавши довгоочікуване протистояння.
Усім доброго ранку, народ. Я тут трохи працюю в залі. Зараз попрацюю хвилин 45 на крос-тренажері, щоб дати ногам відпочити від бігу.
Навколо зараз просто вирує божевілля. Зовсім скоро у мене для вас будуть дуже гучні новини. Усе чітко. Великий бій вже на горизонті – той самий, на який ви всі так чекали. Оголошення буде буквально ось-ось, тож стежте за оновленнями.
Очікується, що поєдинок між Тайсоном Фʼюрі та Ентоні Джошуа відбудеться у 2026 році.
Менеджер Ф'юрі: «Навіть якщо бій буде в Гімалаях, Тайсон все одно переможе Джошуа».
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