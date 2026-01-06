Володимир Кириченко

Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні американець Деонтей Вайлдер (44-4-1, 43 КО) для YouTube-канала Remember K.I.S.S by Heather Gabrielle відповів на питання про можливий поєдинок проти володаря титулів WBC, WBA та IBF українця Олександра Усика (24-0, 15 КО).

«2026 рік буде для мене надзвичайно важливим. У першій половині року ми готуємо дещо важливе. І планую битися за чемпіонство у надважкій вазі проти Усика Олександра в середині цього року за всі титули. Дай Боже. Знаєте, я з нетерпінням чекаю і не можу дочекатися. Я так схвильований».

Отже, оскільки у вас запланований бій, чим він відрізнятиметься від інших, які ви проводили в минулому?

«Я, мабуть, неправильно назвав його ім’я. Я сказав: «Усик Олександр».

Це його прізвище – Усик.

«Його прізвище Усик. Вибачте. Яке було ваше запитання після цього?».

Чим цей бій відрізнятиметься від інших ваших попередніх боїв?

«Справа була в моїй психологічній нестійкості. Я інший ментально. Я в іншому психологічному стані. Я стабільний ментально, і цього разу все інакше. Минулого разу, останні кілька разів було багато зовнішніх проблем, багато чого відбувалося. Ти лише людина, і ти можеш пройти через певні випробування та спробувати знайти те, що могло б дозволити тобі витримати ці труднощі. У мене є битви не тільки на рингу, але й у житті».

