Колишній чемпіон світу: «Ломаченко – один з найвеличніших боксерів за усі часи»
Американець перерахував список відомих жертв українця
39 хвилин тому
Колишній чемпіон світу американець Кріс Алгієрі оцінив карʼєру ексволодаря титулів світу у трьох дивізіонах українця Василя Ломаченка (18-3, 12 КО).
Цитує Алгієрі boxingscene.com.
«Ломаченко, як мінімум, є великим боксером сучасності. Але якщо враховувати його досягнення в аматорському боксі, він стає одним з найвеличніших боксерів всіх часів.
Ті, хто вважає, що його переоцінюють, не могли б бути більш неправі. Він виграв титул вже в своєму третьому поєдинку, перевершивши Гері Рассела-молодшого.
Він також неодноразово шукав і брав участь у найважчих поєдинках, зокрема проти Ніколаса Волтерса, одного з багатьох боксерів світового класу, якого він переконливо переміг».
Нагадаємо, що 5 червня Ломаченко офіційно оголосив про завершення кар'єри. У травні минулого року українець достроково переміг Камбососа у своєму останньому бою, завоювавши титул IBF у легкій вазі.
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