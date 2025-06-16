Колишній чемпіон світу американець Кріс Алгієрі оцінив карʼєру ексволодаря титулів світу у трьох дивізіонах українця Василя Ломаченка (18-3, 12 КО).

Цитує Алгієрі boxingscene.com.

«Ломаченко, як мінімум, є великим боксером сучасності. Але якщо враховувати його досягнення в аматорському боксі, він стає одним з найвеличніших боксерів всіх часів.

Ті, хто вважає, що його переоцінюють, не могли б бути більш неправі. Він виграв титул вже в своєму третьому поєдинку, перевершивши Гері Рассела-молодшого.

Він також неодноразово шукав і брав участь у найважчих поєдинках, зокрема проти Ніколаса Волтерса, одного з багатьох боксерів світового класу, якого він переконливо переміг».