Американський тренер Роберт Гарсія зізнався, який поєдинок за участі Василя Ломаченка хотів би побачити. Слова наставника наводить vringe.com:

Бій з Джервонтою Девісом – це поєдинок, який весь світ і я навіть подивилися б з величезним бажанням. Я вважаю, це був би чудовий поєдинок, вони обидва дуже талановиті хлопці. Це один бій, який ми можемо сказати, що ми ніколи не отримаємо, але я не звинувачую Ломаченка за це. Він мав чудову кар'єру, йому не потрібен цей бій, йому не потрібно бути засобом для досягнення чиїхось цілей. Він зробив правильний вибір, завершив кар'єру чемпіоном. Йому нема чого комусь доводити. Це було чудове рішення, і він був у такому віці, в якому він не хоче просто вийти в ринг, заробити великий гонорар і програти комусь, кому б він ніколи не програв кілька років тому. Я не звинувачую його. Я вважаю, він прийняв правильне рішення, і я поважаю його за це.