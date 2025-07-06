Володимир Кириченко

Колишній чемпіон світу британець Карл Фремптон для Seconds Out поділився думками про можливе повернення в ринг ексволодаря титулів у хевівейті свого співвітчизника Тайсона Фʼюрі (34-2-1, 24 КО).

«Це буде цікаво – знову побачити Тайсона в рингу. Усі хочуть його бачити у грі. Але, як на мене, всі й так знали, що він повернеться. І чи дійсно він був на пенсії? Весь світ розумів, що він повернеться.

Але я розумію, що дехто вже міг трохи втомитися від цього – то він завершує кар’єру, то повертається. Але Тайсон завжди робить те, що хоче, чи не так? І його повернення – це чудово для боксу. Він є величезним ім’я не лише у світі боксу, а й загалом у спорті. Було б круто знову бачити його в справі».

У заявах Тайсона було багато моментів, які викликали резонанс. Один із найбільш обговорюваних – це те, що він переглядав реванш з Усиком понад 250 разів і вважає, що виграв той бій з перевагою в 5 раундів. Чи погоджуєшся з ним?

«Я тоді був на арені, але не бачив, щоб хтось із них виграв у 5 раундів. На мій погляд, бій був досить рівним. Я вже навіть не пам’ятаю, як саме я його тоді підрахував. Можливо, я трохи віддав перевагу Усику. Але не думаю, що хтось із них виграв з таким відривом».

Раніше Фʼюрі заявив, що готовий повернутися у ринг заради поєдинку з Ентоні Джошуа, якщо не вдасться домовитися про трилогію із Олександром Усиком.