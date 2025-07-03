Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) висловився з приводу потенційного поєдинку проти ексволодаря поясів британця Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO).

Цитує Тайсона BoxingScene.

«Я думаю, що бій між двома британцями, проти Ентоні Джошуа був би великим. Я завжди говорив, що якщо ми обоє підемо на той світ, не побившись один з одним, це буде трагедією для британського боксу, незалежно від того, коли, як, що, де і коли це станеться. Але я хочу помститися. Розумієте, про що я?

Я хочу битися з Олександром Усиком на стадіоні Вемблі перед 100 000 глядачів, знову підняти пояси і стати триразовим чемпіоном. Це моя мрія. Але крім цього, моєю другою мрією є великий бій з Ентоні Джошуа.

Я в першу чергу професійний боксер. Якщо гроші підійдуть, то ми можемо домовитися. Якщо гроші не підійдуть, то ніякої угоди не буде, чи не так? Це безглуздо. Бо за ризик, на який ти йдеш, тобі має бути винагорода.

І це буде запальний бій, повір мені. Я думаю, що я впаду на канвас, і я знаю, що він теж впаде, це точно. Можливо, доведеться підніматися з підлоги, щоб виграти, не знаю. Але я уявляю собі пекельний бій, один із найкращих боїв британського боксу, як у Леннокса Льюїса і Френка Бруно багато років тому. Я думаю, ми могли б влаштувати ще краще шоу».