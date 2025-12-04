Ексчемпіон світу Пол Маліньяджі висловився про потенційний поєдинок Олександра Усика (24-0, 15 KO) з Деонтеєм Вайлдером (43-4-1, 42 KO). Американця цитує vringe.com:

Якщо справа в гучних іменах, то чому він (Усик) не кине виклик Володимиру Кличку? Про що ми взагалі говоримо? Що ви палите? Ви дивилися останній бій Вайлдера? Я дивився. І навіть не зміг додивитися. Я просто заснув – наскільки це було погано, наскільки погано він виглядав. Це не той хлопець, який має битися за титул у надважкій вазі.

Так, він мав гарну кар'єру. І свого часу він був дуже гарний. Але на даний момент бій Деонтея проти Володимира Кличка був би більш конкурентним, ніж бій Деонтея проти Усика.