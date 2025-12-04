Колишній чемпіон світу – про бій Усика з Вайлдером: «Чому Олександр не кине виклик Кличку?»
Маліньяджі розчарований вибором українцем суперника
близько 3 годин тому
Ексчемпіон світу Пол Маліньяджі висловився про потенційний поєдинок Олександра Усика (24-0, 15 KO) з Деонтеєм Вайлдером (43-4-1, 42 KO). Американця цитує vringe.com:
Якщо справа в гучних іменах, то чому він (Усик) не кине виклик Володимиру Кличку? Про що ми взагалі говоримо? Що ви палите? Ви дивилися останній бій Вайлдера? Я дивився. І навіть не зміг додивитися. Я просто заснув – наскільки це було погано, наскільки погано він виглядав. Це не той хлопець, який має битися за титул у надважкій вазі.
Так, він мав гарну кар'єру. І свого часу він був дуже гарний. Але на даний момент бій Деонтея проти Володимира Кличка був би більш конкурентним, ніж бій Деонтея проти Усика.
Нагадаємо, що Вайлдер хоче отримати деталі щодо бою з Усиком.