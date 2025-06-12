Красюк – про перший бій Усика з Дюбуа: «Коли не можеш перемогти за правилами, ти починаєш вигадувати, як обіграти правила»

Промоутер Олександра Усика (23-0, 14 KO) Олександр Красюк згадав перший поєдинок українця з Даніелєм Дюбуа (22-2, 21 KO). Слова функціонера наводить fightbookmma.com:

Це був односторонній бій. Хлопець, який має всі навички Олександра Усика, та ще один хлопець, Даніель Дюбуа, який був молодим 25-річним хлопцем і скористався шансом зустрітися з чемпіоном у надважкій вазі та колишнім олімпійським чемпіоном. Для нього це був приємний досвід битися з Усиком.

Удар нижче пояснення був перед моїми очима. Мені подобається, як Усик це пояснює – коли ти не можеш перемогти за правилами, ти починаєш вигадувати, як обіграти правила. Щодо Даніеля, це був удар нижче поясу, і у нас були деякі експерти, які уважно стежили за боєм, і ми нарахували 20 ударів нижче пояснення протягом усього бою.