Колишній чемпіон світу: «В Усика ніби мій стиль, і мені він подобається»

Відомий американець – про сучасний хевівейт 

близько 4 годин тому

Олександр Усик / Фото - ВВС
Олександр Усик / Фото - ВВС
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Володимир Кириченко

Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні американець Рей Мерсер поділився думкою про сучасних боксерів хевівейту.

У ваш час надважка вагова категорія була повністю заповнена. Який з бійців зараз вражає вас?

«Мені подобається Ф'юрі, Усик. Мені подобається Усик. Мені здається, він серйозний, і він сильно б'є. У нього ніби мій стиль, і мені він подобається».

Чи були ви здивовані, чого він зміг досягти, піднявшись з крузервейта і побившись з цими гігантами?

«Ні. Я маю на увазі, Холіфілд вже робив це. Він брав своєю швидкістю. Він був сильним, чинив пресинг. Він залишався близько, і вони не могли використовувати свою силу. Мені він подобався».

Чи звертаєте ви увагу на майбутній поєдинок Усика проти Даніеля Дюбуа?

«Ні. Ще ні, але тепер я буду стежити, раз ви мені сказали».

Напередодні Усик емоційно відреагував на рішення Василя Ломаченка повісити рукавички на цвях.

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БоксНовини СпортуРей МерсерОлександр Усик

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