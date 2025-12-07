Колишній суперник Джошуа та Кличка розповів Джейку Полу, як перемогти AJ
Пулєв вважає, що у блогера є шанси
24 хвилини тому
Фото: Matchroom / MVP
Болгарський надважковаговик Кубрат Пулєв в інтерв’ю The Sun поділився очікуваннями від поєдинку Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) та Джейка Пола:
Я думаю, що це скоріше видовище, це не справжній бій. Але (Пол) може його перемогти. У боксі може статися все, що завгодно. Я можу дати йому пораду – просто йти вперед та слідкувати за власним захистом. Це може дати йому шанси.
