Стало відомо, скільки важить Джошуа за два тижні до бою з Полом
Колишній чемпіон серйозно взявся за справу
близько 1 години тому
Ентоні Джошуа / Фото - ВВС
Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні британець Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) поділився актуальною вагою за два тижні до поєдинку із відомим відеоблогером та боксером Джейком Полом (12-1, 7 KO).
Джошуа важить 110,6 кг.
Нагадаємо, Ентоні в цьому бою має ліміт ваги – не більш як 245 фунтів, або трохи більше 111 кг.
Восьмираундовий бій між Ентоні Джошуа та Джейком Полом відбудеться 19 грудня в Маямі.
Нагадаємо, Майк Тайсон попередив Джошуа про ударну силу Джейка Пола.
Поділитись