Володимир Кириченко

Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні британець Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) поділився актуальною вагою за два тижні до поєдинку із відомим відеоблогером та боксером Джейком Полом (12-1, 7 KO).

Джошуа важить 110,6 кг.

Нагадаємо, Ентоні в цьому бою має ліміт ваги – не більш як 245 фунтів, або трохи більше 111 кг.

Ентоні Джошуа / Фото - Instagram

Восьмираундовий бій між Ентоні Джошуа та Джейком Полом відбудеться 19 грудня в Маямі.

Нагадаємо, Майк Тайсон попередив Джошуа про ударну силу Джейка Пола.