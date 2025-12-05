Колишній спаринг партнер Джейка Пола Стів Джеффар висловився в інтерв’ю Seconds Out про бій американця з Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO).

Це досить божевільно, досить божевільна ситуація, але в цьому і полягає краса боксу. Я впевнений, що всі списують Джейка з рахунків, але в боксі ніколи не знаєш. Готуйся до неочікуваного.

Джошуа досяг усього: від олімпійської золотої медалі до дворазового чемпіона світу, тому, що стосується його участі в цьому цікавому бою, якщо хтось і заслуговує на цю можливість, то це Ентоні Джошуа. А Джейк, знаєте, він показує, що буде битися з будь-ким. Цікаво буде подивитися, що станеться.

Тепер Джейк нарешті може продемонструвати весь свій арсенал того, чого він навчився за останні кілька років. За роки своєї кар'єри, коли я був поруч з ним, здається, він хоче битися з кращими суперниками.

Тепер він може показати, з якого тіста зроблений, проти AJ, що надзвичайно небезпечно, але побачимо, що станеться.