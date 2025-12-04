Вайт дав однозначний прогноз на бій Вордлі – Джошуа
Ділліан ставить на чемпіона
близько 4 годин тому
Фото: Matchroom
Британський нокаутер Ділліан Вайт (31-4, 21 KO) вважає Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 KO) фаворитом у потенційному поєдинку з Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO). Слова бійця наводить vringe.com:
Безперечно. Все впирається у впевненість, а у Фабіо вона є. Знаєте ж, як буває: у тебе може бути досвід, але якщо немає впевненості, тобі не варто виходити у певні бої. Мені здається, що у AJ зараз немає тієї впевненості.
