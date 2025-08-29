Ексчемпіон світу Тоні Белью оцінив перспективи Мозеса Ітауми (13-0, 11 KO) після перемоги над Ділліаном Вайтом (31-4, 21 KO). Слова британця наводить vringe.com:

Величезна складова – це те, що він один з небагатьох шульг у дивізіоні. Він екстремально гострий, він дуже швидкий, він дуже молодий, а молодість це реальна річ. Люди не розуміють, що йому 20 років. Майку Тайсону було 20 років та 5 місяців, коли він виграв титул чемпіона світу. Мозес ще має час зробити це. Я ось відчуваю, що навіщо поспішати. Як тільки ти вийдеш на цей рівень, то дороги назад не буде. Зараз він на певному рівні після перемоги над Вайтом, але ми всі знаємо який Вайт. Зараз немає нікого у світі, крім Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі, хто знайде дірки у його обороні. Він цвяхить кожного, він зловить будь-кого. Чи зможуть бійці прицвяхувати його першим? Тільки ці двоє бійців, яких я назвав, здатні змусити його мазати та змусити його платити. У решті боїв у дивізіоні – він їх зловить.