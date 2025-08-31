Володимир Кириченко

Британський боксер напівважкої ваги Ліндон Артур (24-2, 16 КО) для Pro Boxing Fans поділився думками про свого співвітчизника проспекта хевівейту Мозеса Ітауму (13-0, 11 КО).

Найбільша зірка, що сходить, – Мозес Ітаума. Фʼюрі каже, що він знищить всіх старих боксерів у надважкій вазі...

«Усику скільки, 37? (38 – прим.) Теренсу Кроуфорду 37… Бачиш, в якому віці топові боксери? Мені 34 роки. Так, до речі.

Якщо Усик хоче битися з Ітаумою, має робити це зараз, як Мейвезер зробив з Канело. В ситуації, де ще зарано. Як тільки Мозес вийде на пік, його не переможуть. Ось настільки він крутий.

Йому зараз 20, він буде панувати у цій категорії протягом наступних 10–15 років, якщо залишиться у грі. Хто взагалі зможе протистояти йому? Хто зможе навіть декілька раундів з ним пройти?».

Нагадаємо, Ітаума в останньому поєдинку нокаутував Ділліана Вайта у 1-му раунді. Усик у липні нокаутував Даніеля Дюбуа у 5-му раунді.

Раніше Тайсон Ф’юрі зробив гучний прогноз на бій Усик – Ітаума.