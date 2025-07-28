Колишній чемпіон світу у крузервейті Тоні Белью розповів, хто може стати найскладнішим суперником для абсолютного чемпіона у надважкому дивізіоні українця Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Цитує Белью secondsout.com.

«Людям це не сподобається, але, мабуть, найкращий бій йому дасть Тайсон Ф’юрі.

Людям не подобається, коли я це кажу, але саме він створив для нього найбільше проблем.

Другий серйозний суперник для Усика? Джошуа. Реванш із Ентоні був рівним аж до 10-го раунду».