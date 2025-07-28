Белью назвав боксера, який дасть найкращий бій Усику
Олександр зустрічався з ним у ринзі
5 хвилин тому
Колишній чемпіон світу у крузервейті Тоні Белью розповів, хто може стати найскладнішим суперником для абсолютного чемпіона у надважкому дивізіоні українця Олександра Усика (24-0, 15 КО).
Цитує Белью secondsout.com.
«Людям це не сподобається, але, мабуть, найкращий бій йому дасть Тайсон Ф’юрі.
Людям не подобається, коли я це кажу, але саме він створив для нього найбільше проблем.
Другий серйозний суперник для Усика? Джошуа. Реванш із Ентоні був рівним аж до 10-го раунду».
Нагадаємо, Усик двічі переміг Тайсона – спочатку роздільним рішенням суддів, а потім одноголосним.
Також Олександр у 2021 році здолав Джошуа одноголосним рішенням суддів, а у 2022 році переміг роздільним рішенням у реванші.
Раніше Белью пояснив, в чому унікальність Усика.