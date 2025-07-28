Відомий американський спеціаліст Стівен Едвардс поділився думками про спадщину абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі українця Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Цитує Едвардса BoxingScene.

«Я вважаю, що Усик – найкращий боксер надважкої ваги з часів Леннокса Льюїса та найкращий боксер важкої ваги з часів Евандера Холіфілда. Я вважаю, що він входить до десятки найкращих боксерів цього століття. І він входить до десятки найкращих шульг в історії.

Я не хочу переоцінювати чи недооцінювати його. Я бачив, як деякі кажуть, що він найкращий боксер у надважкій вазі за всю історію. Це перебільшення, адже він переміг Чаза Візерспуна, Дерека Чісору, Ф'юрі двічі, Джошуа двічі і Дюбуа двічі. Це солідний послужний список, але це ще не означає, що він найкращий боксер всіх часів.

Я думаю, що є поспішність у визнанні Усика найкращим, і я не розумію, чому. Особисто я вважаю його одним з найкращих боксерів всіх часів. Я думаю, що він заслужив це. Я також вважаю, що він входить в десятку або дванадцятку найкращих боксерів в надважкій вазі за всю історію. Я не ставлю його вище за Холіфілда і Льюїса, але я бачу його вище за Кличків, якщо потрібно скласти конкретний рейтинг.

Якщо ви вважаєте, що Володимир знаходиться на межі дванадцятки найкращих, то справедливо включити в неї Усика, якщо ви вважаєте, що Усик кращий за Володимира, а я саме так і вважаю».