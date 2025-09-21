Відомий американський тренер Тедді Атлас висловився про майбутнє Сауля Альвареса (63-3-2, 39 KO) після поразки від Теренса Кроуфорда (42-0, 31 KO). Слова наставника наводить vringe.com:

Майбутнє Канело – за Канело. Я маю на увазі він заробив більше сотні мільйонів доларів за цей бій, він заробив сотні мільйонів доларів за свою кар'єру до цього. Чи має він ще вогонь? Що хоче робити? Чого ще досягати? Я знаю, що у нього в роті гіркий присмак. Це удар по спадщині, якщо говорити про це чесно. Його переміг хлопець, який розпочав свою професійну кар'єру у 59 кг, хлопець, який був неактивним, і його до того ж ґрунтовно побили. Це трохи пом'яло його спадщину. Я знаю, що у нього все ще гарна спадщина, він зробив великі речі, у нього чудове резюме. Він бився у гарних боях, виграв усі ці титули, заробив так багато грошей, але чи хоче він переписати те, що було неправильно? Чи турбується він про своє резюме? Я не думаю, що він повинен, тому що мексиканці, вони люблять його, вони обожнюють його, він є національною іконою. Я не думаю, що це реально для них має значення. Тут справа за особистим рішенням Канело, як він почувається щодо спадщини.

Єдина причина для Канело продовжувати – якщо він хоче виправити помилки, якщо він не хоче піти ось так. Він шукає поєдинку, який зможе повернути його назад у колію та виправити те, що було зроблено в бою з Кроуфордом, якщо це можливо. А я не знаю, чи можливо.