Відомий американський тренер Тедді Атлас висловився з приводу наступного кроку абсолютного чемпіона Олександра Усика (24-0, 15 KO). Слова наставника наводить secondsout.com:

Я бачив забагато сумних кінцівок, Усик має піти на пенсію... Я бачив забагато сумних кінцівок. Я бачив кінець Мухаммеда Алі. Я бачив інших хлопців, які отримують менше помпи, але це не менш жахливо спостерігати.

Я хочу побачити щасливий кінець цього чудового фільму. Цей фільм з Усиком надихнув стількох людей у ​​багатьох відношеннях, окрім боксу, тому саме цього я хочу. Я знаю, що не отримаю цього. Я знаю це. Я не кажу, що він повинен це зробити. Я не кажу, що він не повинен продовжувати. Він все ще у розквіті сил у багатьох відношеннях. Я все це розумію. Я просто розумію, що мій бізнес – один з найнещасніших у світі.