Леннокс Льюїс рекомендує Ітаумі перечекати Усика
Легендарний британець вважає, що зараз для Мозеса гарний час вчитися
близько 2 годин тому
Колишній абсолютний чемпіон Леннокс Льюїс висловився про потенційний поєдинок Мозеса Ітауми (13-0, 11 KO) та Олександра Усика (24-0, 15 KO). Слова британця наводить vringe.com:
Ітаума проти Усика? Ні, надто рано. Краще зачекати. Почекати, поки він завершить кар'єру. Усик не затримається у боксі, і тоді можна буде спробувати. А зараз немає сенсу. Зараз ти навчаєшся всьому, і тобі потрібно дочекатися правильного моменту. Поспішати не можна. Якщо тебе поспішають, то це погано закінчиться для твоєї кар'єри. Так що краще не бігти попереду паровоза, а дочекатися, коли прийде можливість, і ти будеш готовий.
Нагадаємо, що WBO вимагає від Усика пройти медобстеження.