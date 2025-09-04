Олег Шумейко

Ексчемпіон світу Дюк Маккензі відповів, з ким Даніелю Дюбуа (22-3, 21 KO) варто вийти в ринг після поразки у реванші від Олександра Усика (24-0, 15 KO). Слова експерта наводить vringe.com:

Я б поставив його проти таких бійців, як Баколе, Чжилеї, проти когось, хто змусить його побігати, хто буде невеликим тестом. Вони не поб'ють його. Я все ще впевнений, що він помилився зі зміною тренера. Йому краще було б залишитися в Дона Чарльза. Подивимося, що дасть йому Тоні Сімс. Я не вважаю Тоні Сімса тренером краще, ніж Дон Чарльз. Дон знає свого хлопця повністю: і всередині рингу, і поза ним. Я не впевнений, що Тоні Сімс підійде, але лише час покаже. Дюк Маккензі

Нагадаємо, що Дюбуа анонсував гучні новини щодо свого повернення. Після поразки в останньому поєдинку британець суттєво змінив тренерський штаб.