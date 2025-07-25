Колишній тренер Вайлдера прокоментував кінець співпраці: «Я не був здивований»
Малік Скотт заявив, що не тримає зла на свого експідопічного
близько 2 годин тому
Колишній наставник ексчемпіона світу у надважкій вазі Деонтея Вайлдера (44-4-1, 43 КО) Малік Скотт вперше прокоментував завершення співпраці з американським нокаутером.
У коментарі Thunderpick, Скотт заявив, що не був здивований таким поворотом подій:
Чи відчував я, що це станеться? Можу сказати одне: я не здивувався. Ніколи не знаєш, що на думці у бійця. Преса щодня публікує новини, які можуть впливати на рішення.
Також Скотт припустив, що на Вайлдера могли тиснути зовнішні обставини:
Впевнений, він чує від свого оточення різні думки про мене — через ЗМІ, соцмережі. Це тиск. Він хотів емоційного відновлення, спокою. Тому для мене це не стало несподіванкою.
При цьому колишній тренер наголосив, що причина розриву не у його професіоналізмі:
Це не тому, що я поганий тренер. Іноді бійці приймають рішення, які допомагають їм рости духовно, віднайти мотивацію та зібратися.
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