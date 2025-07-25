Колишній володар титулу у надважкій вазі Деонтей Вайлдер (44-4-1, 43 КО) для Seconds Out поділився прогнозом на майбутній мегафайт абсолютного чемпіона у другому середньому дивізіоні Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) та володаря титулу WBA у першій середній вазі Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО).

«Це чудовий бій. Я буду вірний своєму серцю, я буду з Кроуфордом. Мені подобається його спосіб життя. Ви не часто чуєте про те, що він робить божевільні речі, влаштовує вечірки і тому подібне. У нього спосіб життя бійця. Він готовий до бою.

Канело, безумовно, чудовий боєць, але я думаю, що Кроуфорд покаже йому інший стиль, здатність бити як лівою, так і правою. Мені подобається його манера поведінки та готовність вийти на ринг з його налаштуванням. Це його поведінка, типу «я найкращий, і я збираюся показати це вам, а вам доведеться довести, що я помиляюся».