Команда Хейні вимагає від Шакура поставити підпис під контрактом на бій
Ексабсолют не готовий опускатися на дивізіон нижче
близько 2 годин томуПідписатися в
Білл Хейні, батько та тренер володаря титулу WBO у напівсередньому дивізіоні американця Девіна Хейні (33-0, 15 КО) звернувся до свого співвітчизника чемпіона WBO у першій напівсередній вазі Шакура Стівенсона (25-0, 11 КО).
«Девіну Хейні не потрібно спочатку відмовлятися від чогось. Підпиши угоду про бій у вазі 144 фунтів (65,3 кг – прим.), інакше DHP піде далі».
Нагадаємо, що 10 липня, Шакур приєднався до Zuffa Boxing. Дебютний поєдинок Шакура в промоушені буде оголошено найближчими тижнями.
Востаннє Хейні виходив на ринг у листопаді 2025 року, коли переміг Браяна Нормана-молодшого одностайним рішенням суддів в бою за титул WBO.
Раніше стало відомо, з ким Хейні може провести наступний поєдинок.