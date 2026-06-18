Білл Хейні, батько та тренер володаря титулу WBO у напівсередній вазі Девіна Хейні (33-0, 15 КО) для Boxing News 24 розповів, що хотів би, щоб син провів поєдинок проти чемпіона WBO у першій напівсередній вазі Шакура Стівенсона (25-0, 11 КО) або з ексчемпіоном в легкій вазі Кішоном Девісом (15-0, 10 KO).

«Давайте розвіємо чутки про те, що справа була в грошах, або що бій скасували саме через них. По-друге, що його скасували через вагу. По-третє, спадщина. Усі складові для того, щоб це став мегабій, на місці.

Що заважає Шакуру Стівенсону вийти на ринг проти Девіна Хейні, якщо вже домовлено про проміжну вагу? Ми були терплячими і розвіяли будь-які хибні уявлення про те, що бій не може відбутися через вагу, гроші чи спадщину. Це бій за звання номер один.

Якщо це не Шакур, то це Кейшон. У списку є й інші боксери.

Ми хотіли укласти два окремі контракти з однією умовою, що вони битимуться один з одним. Але знаєте що? Якщо ми зможемо домовитися лише про одного з них, то це буде він. Можливо, я відмовлюся. Але сьогодні я не відмовляюся».