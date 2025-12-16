У команді Хейні прагнуть добитися мегафайт з Джервонтою
Девіс про це ще не знає?
близько 1 години тому
Білл Хейні, батько та тренер чемпіона світу WBO у напівсередньому дивізіоні Девіна Хейні (33-0, 15 КО) звернувся до володаря титулу WBA в легкій вазі Джервонти Девіса (30-0-1, 28 КО) та його команди.
Цитує Хейні-старшого badlefthook.com.
«Тренер Келвін, тренер Кенні, команда Девіса – у мене є хороші і погані новини. Хороша новина полягає в тому, що Девін купив мені ще один Мерседес. Ще один.
Погана новина в тому, що Грінч не купив вам. Але Deebo (прізвисько Девіна – прим.) націлився на (бій з Танком), і він у списку».
Нагадаємо, Джервонта 14 листопада мав провести бій проти Джейка Пола. Девіса звинувачують у насильницькому нападі на колишню дівчину.
Раніше у команді Хейні заявили про різке бажання битися проти Роландо Ромеро.