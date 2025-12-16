Володимир Кириченко

Білл Хейні, батько та тренер чемпіона світу WBO у напівсередньому дивізіоні Девіна Хейні (33-0, 15 КО) звернувся до володаря титулу WBA в легкій вазі Джервонти Девіса (30-0-1, 28 КО) та його команди.

Цитує Хейні-старшого badlefthook.com.

«Тренер Келвін, тренер Кенні, команда Девіса – у мене є хороші і погані новини. Хороша новина полягає в тому, що Девін купив мені ще один Мерседес. Ще один. Погана новина в тому, що Грінч не купив вам. Але Deebo (прізвисько Девіна – прим.) націлився на (бій з Танком), і він у списку».

Нагадаємо, Джервонта 14 листопада мав провести бій проти Джейка Пола. Девіса звинувачують у насильницькому нападі на колишню дівчину.

Раніше у команді Хейні заявили про різке бажання битися проти Роландо Ромеро.