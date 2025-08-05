Колишній володар титулів у двох дивізіонах британець Лоуренс Околі (22-1, 16 КО) для The Ring поділився думками про можливий бій проти абсолютного чемпіона в надважкій вазі українця Олександра Усика (24-0, 15 КО).

«Зараз усі благально звертаються до Усика. Кожен боксер, кожен супертяж, кожен тренер супертяжів, кожен менеджер, кожен промоутер – усі кажуть: «Ти зробив це. Молодець. Ти всіх двічі переміг».

Але вони кажуть це не лише тому, що не хочуть бачити, як він програє. Вони кажуть це, бо він тримає в руках усі пояси. Тож вони хочуть, щоб він їх відпустив. Нехай усі інші влаштують королівську битву, бо інакше – незалежно від того, чи віримо ми, що можемо перемогти Усика, – усе зводиться до того, що пояси розігруються раз чи двічі на рік.

От уявіть, що є чотири тимчасових претенденти – кожному доведеться чекати по два роки, залежно від того, кого першого викличуть. Тому варто розділити пояси – і потім можна буде знову рухатися до об’єднавчого бою в майбутньому.

Здається, всі чекають на рішення Усика. Але щось мені підказує (можливо, це просто бажане за дійсне), що якщо він не битиметься з Джозефом Паркером, як наказала WBO, то навіщо залишати один пояс, якщо не віддаєш усі? Тоді вже роби виставковий бій чи зустріч із Ф’юрі або кимось іншим. Побачимо.

Я не люблю слово «судилося», але Кабаєл – тимчасовий чемпіон, здається, що все сходиться. Я – срібний чемпіон і №1 у рейтингу. Тож усе залежить від того, що вирішить Усик.

Усик може захотіти битися з Кабаєлом. Може з Паркером. А може з кимось іншим. Я не думаю, що щось суттєве зрушиться, поки він не визначиться. Але чи це буде наступний бій, чи ще один після – я вважаю, що ми з Кабаєлом таки битимемося. І я не бачу жодного іншого боксера у світі, який би викликав Кабаєла.

Здається, я єдиний, хто б’є в цей барабан. Побачимо, коли настане час».